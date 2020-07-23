На Херсонщині поліцейські викрили майстерню зі схроном вогнепальної зброї

У Новотроїцькому районі Херсонщини оперативники викрили майстерню з виготовлення та перероблення вогнепальної зброї, запчастин та комплектуючих до неї. У домоволодінні власника майстерні поліцейські виявили різні види саморобної та вогнепальної зброї, а також боєприпаси.

Викриття відбулося у межах операції «Зброя» працівниками Управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з Новотроїцьким відділенням поліції.

«Ми з’ясували, що 61-річний житель одного з сіл району у власній токарській майстерні налагодив виготовлення та перероблення стартової, травматичної зброї, зокрема, і застарілих зразків, для приведення їх у бойовий стан», - зазначив начальник Управління карного розшуку поліції Херсонщини Денис Карімов.

У майстерні оперативники вилучили велику кількість комплектувальних до зброї, металообробні станки і обладнання для кустарного виготовлення елементів вогнепальної зброї та боєприпасів: пістолети, пістолети-кулемети, револьвери, барабани для патронів та велику кількість боєприпасів.

Раніше у поле зору правоохоронців чоловік не потрапляв, він професійно займався токарством та виготовляв запчастини до сільськогосподарської техніки. Під час обшуку у будинку підозрюваного працівники поліції в кожній кімнаті виявили гвинтівки та рушниці.

Розпочато експертизу вилученої зброї та боєприпасів. У межах відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру і обрання йому міри запобіжного заходу. Оперативники ретельно вивчають зв’язки чоловіка та перевіряють його на можливу причетність до збуту зброї.