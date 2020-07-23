У Полтаві утримуваного злочинцем працівника карного розшуку керівник даної служби обміняв на себе

Начальник карного розшуку поліції Полтавської області обміняв себе на заручника-оперативника, - Антон Геращенко

Із зловмисником продовжуються перемовини. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, 23 липня в Полтаві о 09.05 на вулиці біля приміщення адміністративного суду працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обгрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні транспортними засобами.

«Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5, яку погрожує підірвати. За руку він утримував співробітника поліції. На місці створений оперативний штаб. Після перемовин зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі Богдан», - заявив Антон Геращенко.

За словами заступника міністра, продовжуються перемовини, ціль яких примусити зловмисника здатися поліції не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим.

Введено в дію поліцейську спеціальну операцію «Грім».