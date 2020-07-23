Новий голова НБУ показав додаткові доходи своєї сім’ї, вони вражаючі

З'явилась виправлена декларація нового голови НБУ Кирила Шевченка. До уже опублікованих статків Шевченко додав нові. Зокрема, голова НБУ вказав, що отримав 1 мільйон 305 тисяч 350 гривень процентів у швейцарському банку Ломбард Одіер і Ко ЛТД. Також спільно з дружиною у цьому банку Шевченко тримає понад 3 мільйони доларів і майже 10 тисяч євро.

ТСеред іншого з'явились квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 року, два дорогих чоловічих годинники, 7 жіночих годинників з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 4 жіночі наручні браслети з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 5 гарнітурів (сережки, каблучка та кольє з коштовного металу), 2 каблучки з коштовного металу з коштовним каменем та дві пари коштовних сережок, жіночу сумку Hermes та дві жіночі шуби Maurizio Braschi.

Також 22 липня Шевченко повідомив про суттєві зміни у майновому стані, де вказав дохід у 3 мільйони 436 тисяч 230 гривень від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.