Максиму Кривошу, який захопив у Луцьку пасажирів, висунуто підозру

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку пасажирів рейсового автобуса «Краснилівка-Берестечко».

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Найближчим часом судом йому буде обрано запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.