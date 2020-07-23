ЕКс-керівник підприємства Держоборонпрому викритий на оборудках із державними грошима

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність колишнього директора підприємства концерну Укроборонпром, який завдав державі збитки на майже 5 мільйонів гривень під час виконання державного оборонного замовлення.

Оперативники спецслужби встановили, що одне з підприємств, яке входить до складу концерну Укроборонпром, отримало фінансування від Міністерства оборони України на закупівлю у західних партнерів партії стрілецького озброєння. Отримані кошти керівник держпідприємства протиправно використав не за призначенням.

За версією слідства, у 2017 році за час проведення незаконної оборудки із державними грошима, збільшились ціни на законтрактовану Міноборони продукцію. Внаслідок дій посадовця оплата контракту не відбулася вчасно, тож було зірвано реалізацію міжнародно-економічного контракту, що призвело до невиконання державного замовлення на закупівлю озброєння для потреб військових.

Протиправні дії посадовця призвели до позову європейських партнерів щодо накладання штрафних санкцій на держпідприємство за невиконання умов і термінів контракту. Інститут судово-технічних експертиз СБУ офіційно підтвердив, що дії вказаного посадовця призвели до збитків вказаному підприємству на суму 5 мільйонів гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи колишнього керівника держпідприємства, під час яких отримано додаткові докази його протиправної діяльності.

Головному фігуранту справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Операція із викриття оборудки проводилась спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та у тісній співпраці зі службою безпеки концерну Укроборонпром.