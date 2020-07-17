На Черкащині затримали викрадачів людини

До Смілянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Сміла невідомі особи нанесли місцевому жителю тяжкі тілесні ушкодження. Як розповів потерпілий, під погрозою зброї його викрали троє чоловіків. Спочатку зловмисники незаконно утримували чоловіка в своєму автомобілі, а потім – у гаражному приміщенні. Викрадачі зв’язали потерпілого та побили, а потім вивезли на берег водойми. Там вони декілька разів вистрілили у нього та зникли з місця вчинення злочину.

Потерпілий перебував у тяжкому стані, тому не міг чітко описати нападників та їхній автомобіль. Проте чоловік зміг згадати, що кривдники пересувалися на білому мікроавтобусі.

Відпрацювавши місце, де нападники залишили потерпілого, поліцейські виявили та вилучили ряд речових доказів, які в подальшому вивели правоохоронців на слід зловмисників. Під час опрацювання відео з камер спостереження у місті Сміла правоохоронці також встановили автомобіль, на якому пересувалися викрадачі.

Зібравши необхідну доказову базу та встановивши місцеперебування нападників, поліцейські затримали їх. Чоловіки виявились жителями Сміли та Смілянського району. Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних поліцейські виявили та вилучили карабін, мисливську рушницю, два пістолети, а також одяг зі слідами крові. Також вилучено автомобіль, який зловмисники використовували під час вчинення кримінального правопорушення.

Слідчі поліції Черкащини за процесуальним керівництвом Смілянської місцевої прокуратури оголосили затриманим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Суд обрав зловмисникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинене підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років із конфіскацією майна