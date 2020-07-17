"Слуга народу" визначилась із кандидатом у мери

"Слуга народу" визначилась із кандидатом у мери

Від партії "Слуга народу" в мери столиці балотуватиметься Ірина Верещук.

Джерело: Відомості

За Верещук проголосувала більшість членів фракції.  Враховувались соціологічні опитування серед інших кандидатів СН. На праймеріз був присутній президент Володимир Зеленський, який і підтримав Верещук.

Перед праймеріз нардеп Олександр Качура розповів журналістам, що бюлетені після голосування "слуг" мають підраховувати співробітники Офісу президента.

Нагадаємо, у партії було 5 кандидатів.

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