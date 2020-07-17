"Слуга народу" визначилась із кандидатом у мери
Від партії "Слуга народу" в мери столиці балотуватиметься Ірина Верещук.
За Верещук проголосувала більшість членів фракції. Враховувались соціологічні опитування серед інших кандидатів СН. На праймеріз був присутній президент Володимир Зеленський, який і підтримав Верещук.
Перед праймеріз нардеп Олександр Качура розповів журналістам, що бюлетені після голосування "слуг" мають підраховувати співробітники Офісу президента.
Нагадаємо, у партії було 5 кандидатів.