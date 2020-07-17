"Слуга народу" визначилась із кандидатом у мери

За Верещук проголосувала більшість членів фракції. Враховувались соціологічні опитування серед інших кандидатів СН. На праймеріз був присутній президент Володимир Зеленський, який і підтримав Верещук.

Перед праймеріз нардеп Олександр Качура розповів журналістам, що бюлетені після голосування "слуг" мають підраховувати співробітники Офісу президента.

Нагадаємо, у партії було 5 кандидатів.