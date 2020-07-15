У Бердянську в чоловіка, який стріляв по дітях, поліція вилучила арсенал зброї

Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вилучену зброю та боєприпаси направили до дослідження. Відкриті кримінальні провадження.

13 липня о 16.50 до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевої жительки. Жінка заявила, що зі слів її неповнолітнього сина, мешканець одного з будинків по вулиці Волонтерів, у дворі якого знаходяться діти, стріляє з вікна своєї квартири.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, співробітники відділу кримінальної поліції, керівництво Бердянського відділу поліції. Співробітники поліції з’ясували, що за вказаною адресою проживає чоловік 1972 року народження.

За місцем його мешкання правоохоронці вилучили пістолет-кулемет «МП 40», стартовий пістолет «Берета», 230 патронів калібру 7х62, 630 патронів калібру 5х45, 5 сигнальних ракет, 4 гранати РГД5, 4 підствольні снаряди, протипіхотну та сигнальну міни, 2 гранати світлошумової та димової дії.

«На місці події співробітники поліції встановили, що чоловіку, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, не сподобалось, що діти кричать на дитячому майданчику і він вирішив їх налякати: почав стріляти в бік неповнолітніх зі стартового пістолета. Зловмисник у минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що зброю та боєприпаси він привіз із зони проведення операції Об’єднаних сил. Наразі все вилучене направлено на проведення експертизи до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру», - розповів т.в.о. начальника відділу кримінальної поліції Бердянського відділу поліції Володимир Верховський.

Працівники поліції затримали порушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатами проведеного обшуку слідчим відкриті кримінальні провадження ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.