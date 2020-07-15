СБУ затримала одного з викривачів «гучних плівок»

Служба безпеки України припинила протиправну діяльність організованої злочинної групи. Її учасники обіцяли комерсанту за 100 тисяч доларів США «вирішити» питання повернення майна через зв’язки у правоохоронних органах. Наразі досудове слідство перевіряє цю інформацію.

СБУ затримала двох громадян 14 липня у столичній кав’ярні під час отримання ними всієї суми неправомірної вигоди.

Серед затриманих – ймовірний автор скандальних «плівок Єрмака», котрий раніше фігурував у записах, на яких нібито обговорювалось призначення окремих осіб на високі державні посади. Сьогоднішнє затримання свідчить про те, що викривачі «гучних плівок» насправді виявились звичайними шахраями.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 та ч. 4. ст. 369 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Операція проводилась під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.