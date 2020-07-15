СБУ затримала одного з викривачів «гучних плівок»
Викривача плівок затримано на отриманні 100 тисяч доларів.
Служба безпеки України припинила протиправну діяльність організованої злочинної групи. Її учасники обіцяли комерсанту за 100 тисяч доларів США «вирішити» питання повернення майна через зв’язки у правоохоронних органах. Наразі досудове слідство перевіряє цю інформацію.
СБУ затримала двох громадян 14 липня у столичній кав’ярні під час отримання ними всієї суми неправомірної вигоди.
Серед затриманих – ймовірний автор скандальних «плівок Єрмака», котрий раніше фігурував у записах, на яких нібито обговорювалось призначення окремих осіб на високі державні посади. Сьогоднішнє затримання свідчить про те, що викривачі «гучних плівок» насправді виявились звичайними шахраями.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 та ч. 4. ст. 369 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Операція проводилась під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.