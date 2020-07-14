Викрито групу осіб, що займалась відмиванням коштів

У 2017-2020 роках група громадян створила низку онлайн-ресурсів, які дозволяли жителям України та країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту у готівку та безготівкову форму. Так вони відмивали кошти з сумнівним джерелом походження.

Ці операції проводились без сплати обов’язкових платежів і не відображалися у податковій звітності їхніх клієнтів.

Правоохоронці провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників, де вилучили велику суму готівки, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.

Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет-трафіку.

Крім того, перевіряється інформація щодо використання сервісу «WebMоney» при обслуговуванні клієнтів. Адже доступ до його доменів заборонений рішенням РНБО.