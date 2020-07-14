Шумоізоляція обійшлась українцю у пів мільйона

Такий «тюнінг» обійшовся йому у пів мільйона гривень.

Чергову спробу тютюнової контрабанди зупинили прикордонники Мукачівського загону спільно з військовослужбовцями спецпідрозділу «ДОЗОР» на кордоні з Румунією.

Потай перемістити сигарети через кордон з України в Румунію намагався 46-річний громадянин України. Чоловік прибув у пункт пропуску за кермом мікроавтобусу «Мерседес» 2010 року випуску української реєстрації.

Під час поглибленого огляду автівки із використанням прикордонного службового собаки охоронці кордону спільно зі співробітниками митниці знайшли схованку, розміщену у підлозі мікроавтобуса.

Українець облаштував сховок у подвійному дні автівки. Звідти оглядова група дістала майже 750 пачок сигарет.

Наразі контрабандне куриво та мікроавтобус в українця вилучено. Попередня сума оцінки вилученого склала близько пів мільйона гривень.