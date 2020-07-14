В Україні за останню добу кількість тих, хто захворів, менше від тих, хто одужав
З кожним новим днем ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується.
Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується.
На ранок 14 липня в Україні зафіксовано нових 638 випадків звхворювання. Серед них кількість активних зменшилась на 27. Вилікувалось - 651, що більше від тих хто захворів. Померло - 14.
Загалом по Україні найбільше хворих виявлено у Львіській - 7254, Чернівецькій - 5184, Рівненській - 4740 та Києві - 6350.