В Україні затримано агента ФСБ Росії, який збирався здійснити теракт на хімзаводі

В Україні затримано агента ФСБ Росії, який збирався здійснити теракт на хімзаводі

Контррозвідка СБУ запобігла теракту на Луганщині, який готувала ФСБ РФ.

Джерело: Відомості

У районі проведення ООС контррозвідники СБУ та бійці Центру спеціальних операцій «А» затримали агента ФСБ РФ. Він прибув з тимчасово окупованих районів для здійснення теракту на підконтрольній українській владі території.

Громадянина було затримано «на гарячому» - під час підготовки до диверсії. Він діставав зі схрону 2 гранатомети РПГ-22.

За завданням своїх кураторів з російської спецслужби, зловмисник мав підірвати цистерни з аміаком ємністю 3500 тонн на території ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот».

Затриманий є мешканцем тимчасово окупованого міста Ровеньки. З 2014 року він брав участь у бойових діях проти українських військових. Згодом був завербований представниками ФСБ РФ.

Диверсант вже перебував у розшуку за двома статтям Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні ще одного злочину.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...