В Одесі виявлено схованку з великою кількістю боєприпасів поблизу енергетичних об’єктів

Служба безпеки України виявила в Одесі схованку з великою кількістю боєприпасів, розташовану поблизу енергетичних об’єктів.

За попередньою версією слідства, військовослужбовець Збройних сил викрав та вивіз з військової частини для перепродажу значну кількість вибухових речовин та боєприпасів.

Оперативники спецслужби задокументували продаж військовослужбовцем двох гранат Ф-1 та РГД-5 та затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зі схрону, який зловмисник облаштував біля охоронної зони енергооб’єкту, правоохоронці вилучили 4,9 кг тротилу, 17 гранат РГД-5, 11 гранат Ф-1 та 2 міни. Виявлені засоби ураження передано на експертизу.

За висновками експертів, у випадку неконтрольованої детонації засобів ураження створювалась загроза знеструмлення кількох районів області.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до незаконної діяльності.

Операція проводилась спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону.