Припинено діяльність злочинців, які займались реалізацією амфетаміну в Україні та за кордоном

Оперативно-розшуковими підрозділами Державної прикордонної служби України припинено незаконну діяльність злочинної групи, яка налагодила виготовлення та масштабну реалізацію амфетаміну по всій території України та за її межами.

Під час проведення обшуків вилучено понад 3 тонни прекурсорів, близько 1 кг, попередньо, амфетаміну та вогнепальну зброю.

Так, 7 липня, під час проведення обшуків у м. Київ та Київській області за адресами проживання одного з організаторів вилучено понад 3 тонни прекурсорів, близько 1 кг, попередньо, амфетаміну та вогнепальну зброю.

Цьому викриттю передувало затримання двох злочинців, які організували виготовлення та відправку поштою амфетаміну по всьому світу, а саме до США, Німеччини, Швейцарії, Японії, Австралії, Польщі, Великобританії, Греції тощо.

Тоді також ліквідовано 2 нарколабораторії та перехоплено 36 міжнародних поштових відправлень з наркотиками, вилучено 1,5 кг амфетаміну, 0.6 кг марихуани та 62 кілограми прекурсорів.

Всі члени злочинної групи на даний час знаходяться під слідством. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Заходи проводилися спільно з СУ ГУНП України в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.