Контрабанда обернулась втратою Мерседеса

Аби дістати незначну партію контрабанди з транспортного засобу прикордонникам довелося демонтувати підлогу авта.

Ввечері 7 липня в пункт пропуску «Дякове» на виїзд до Румунії мікроавтобусом «Мерседес» прибув громадяни України.

Під час спільного з митниками поглибленого огляду авта з під обшивки підлоги прикордонники дістали близько 200 пачок сигарет.

Контрабандне куриво та транспортний засіб в українця вилучили. Сума оцінки сигарет сягнула 8,7 тис. гривень, а вилучене авто оцінено майже на 500 тис. гривень.