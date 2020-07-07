На Донеччині затримано чоловіка, який робив бізнес на зброї

6 червня в рамках кримінального провадження офіцери оперативних підрозділів Краматорського прикордонного загону зі складу Об’єднаних сил у взаємодії зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Донецького гарнізону затримали громадянина України 1986 року народження, мешканця Бахмутського району Донецької області.

Чоловік намагався продати гранати Ф-1, карабін та бойові набої різного калібру. Цей факт правоохоронці задокументували. Під час затримання у нього вилучено грошові кошти та засоби зв’язку.

В подальшому, в ході обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено ще декілька бойових набоїв калібру 7,62 мм та наркотичну речовину рослинного походження вагою понад 100 грамів.

Громадянина затримано в порядку ст.208 КПК до обрання запобіжного заходу. За вчинені дії українцю загрожує кримінальна відповідальність.