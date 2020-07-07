На Закарпатті затримано прикордонника, який допомагав переправляти сигарети

Сьогодні на Закарпатті під час отримання неправомірної вигоди затримали виконувача обов’язків одного з відділень прикордонної служби Мукачівського загону.

Хабарник вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 720 доларів США за сприяння незаконному переміщенню через кордон в Румунію тютюнових виробів. Його затримали співробітники підрозділів внутрішньої та власної безпеки (ВВБ) Держприкордонслужби, ВБКОЗ СБУ у Закарпатській області та слідчі ДБР. Слідчо-оперативні заходи відбувалися під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону в рамках кримінального провадження, внесеного за повідомленням офіцерів ВВБ Держприкордонслужби України за ст. 368 ККУ «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

Слідчі дії тривають.