За добу - 7 обстрілів, один український військовий отримав бойове поранення

6 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новгородського противник спершу застосував проти наших захисників артилерійські системи калібру 122 мм, а пізніше – 120-ти мм міномети. На підступах до населених пунктів Зайцеве та Південне ворог також використав міномети 120-го калібру, а неподалік Хутору Вільний – гранатомети різних систем та кулемети.

По укріпленнях українських воїнів неподалік Верхньоторецького, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", агресор відкривав вогонь зі 120-ти мм міномети, а біля Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій.

За минулу добу внаслідок обстрілів противника один український воїн отримав бойове травмування.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм вів вогонь на підступах до Новотошківського.

Не було спокійно і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поблизу Старогнатівки ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає.