На Львівщині налагодили виробництво фальсифікованих антисептиків

У місті Стрий на Львівщині співробітники Служби безпеки України блокували виготовлення та продаж населенню небезпечних для здоров’я громадян фальсифікованих засобів дезінфекції.

За даними досудового слідства, кілька місцевих приватних підприємців вирішили скористатися з епідеміологічної ситуації через поширення коронавірусної інфекції та організували в орендованих складських приміщеннях кустарне виробництво антисептиків. Як сировину вони використовували омивач для автомобільного скла, до якого входить токсична речовина етиленгліколь. Підробку зловмисники збували населенню під виглядом неіснуючого бренду через онлайн-платформи та власний інтернет-магазин. За попередніми підрахунками, щотижня вони виробляли до 3 тонн фальсифікату.

За висновками експертів, тривале використання таких «дезінфекторів» може завдати значної шкоди організму та спровокувати виникнення важких захворювань. Наразі вживаються заходи із вилучення небезпечних речовин із продажу.

Правоохоронці проведи 4 обшуки за місцями виробництва та зберігання підробки. Під час слідчих дій вилучено 2 тонни готової продукції, 1 тонна сировини, 3 тисячі ємностей для фасування, 35 тисяч етикеток, фінансово-господарські документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, встановлюються всі факти збуту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.