Затримано псевдорадника Президента та «генерала СБУ», які вимагали у громадянина 1 мільйон 100 тисяч гривень

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали трьох осіб, які представлялися радником Президента України, генералом Служби безпеки України та членом антикорупційної громадської організації, за вимагання коштів в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, особи, які попередньо назвалися радником Президента України, генералом Служби безпеки України та членом антикорупційної громадської організації, вимагали від громадянина кошти у сумі 1 мільйон 100 тисяч гривень в якості погашення неіснуючого боргу. У разі ненадання грошей особи погрожували потерпілому створити проблеми із правоохоронними органами та закрити його бізнес. У зв'язку з цим він звернувся з повідомленням про злочин до Державного бюро розслідувань.

25 червня 2020 року слідчі ДБР затримали трьох осіб в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання грошей.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Вінницької області. Оперативний супровід – Відділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.