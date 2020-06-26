ДБР викрила прокурора, який системно брав хабарі

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві та Миколаєві, спільно з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України за процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу Служби безпеуи України викрили та повідомили про підозру прокурору одного з відділів військової прокуратури Південного регіону (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, прокурор через посередників налагодив механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від підприємців, які займаються ввезенням транспортних засобів на територію України. Правоохоронці задокументували факт вимагання прокурором через посередника 10 000 доларів США та одержання 5 000 доларів США на банківський рахунок.

Крім того, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, задокументували факт вимагання та одержання цим же прокурором неправомірної вигоди у сумі 2 500 доларів США від представника приватного підприємства.

Слідчі ДБР провели обшуки в адміністративній будівлі однієї із прокуратур, в якій працює підозрюваний, а також за місцем розташування та проживання представників суб’єктів господарювання, які причетні до надання неправомірної вигоди прокурору.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.