На 24 червня в Україні зафіксовано 940 нових хворих на коронавірус

За добу 23 червня діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 940 особам, 16 хворих померли, 453 одужали, інформує РНБО.

Загалом за період пандемії в Україні захворіло 39 014 осіб, 1 051 людина померла, 17 409 людей одужали. Хворіє 20 554 особи.

Найбільше хворих за останню добу у Львівській (203), Рівненській областях (126) та Києві (99).

Серед хворих за останню добу – 82 дитини і 105 медпрацівників.