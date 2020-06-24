На Прикарпатті підтоплено 4596 будинків
Наслідки аварії на Прикарпатті на 24 червня.
На території 15 адміністративних районів (Верховинський, Тлумацький, Снятинський, Коломийський, Тисменицький, Долинський, Калуський, Богородчанський, Рожнятівський, Надвірнянський, Городенківський, Косівський, Галицький райони, Івано-Франківська та Яремчанська міська рада) у 165 населених пунктах підтоплено 4596 житлових будинків; 6 ФАП та 1 АТС; 8873 присадибних ділянок; 3002 підвальних приміщень; 3083,56 га с/г угідь; зруйновано 110 км автодоріг; пошкоджено 427,5 км автодоріг; зруйновано 90 мостів; пошкоджено 130 мостів; відселено 285 осіб; зруйновано 1850 м берегоукріплень, інформує Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків негоди було здійснено 107 виїздів, всього залучено 255 одиниць техніки та 1090 чоловік, з них від Управління ДСНС в області 125 одиниць техніки та 490 чоловік особового складу.
Працівниками пожежно-рятувальної служби відкачано воду з 60 житлових будівель та 5 об’єктів, відведено воду з 50 дворогосподарств (орієнтовно 9700 м.куб.), розчищено 5 ділянок автомобільних доріг від зсуву ґрунту протяжністю 75 м, прибрано 12 повалених дерев з проїжджих частин доріг, евакуйовано із зони підтоплення 285 осіб та врятовано 56 осіб, надано допомогу по буксируванню із зони затоплення водіям 6 транспортних засобів, в яких перебувало 11 осіб та 2 собаки. Завантажено в гелікоптер ДСНС України «Eurocopter Н225» 2150 кг продуктів харчування (мука, цукор, крупи, хліб) для мешканців Верховинського району, з котрими через негоду було відсутнє транспортне сполучення.