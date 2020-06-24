На Прикарпатті підтоплено 4596 будинків

На території 15 адміністративних районів (Верховинський, Тлумацький, Снятинський, Коломийський, Тисменицький, Долинський, Калуський, Богородчанський, Рожнятівський, Надвірнянський, Городенківський, Косівський, Галицький райони, Івано-Франківська та Яремчанська міська рада) у 165 населених пунктах підтоплено 4596 житлових будинків; 6 ФАП та 1 АТС; 8873 присадибних ділянок; 3002 підвальних приміщень; 3083,56 га с/г угідь; зруйновано 110 км автодоріг; пошкоджено 427,5 км автодоріг; зруйновано 90 мостів; пошкоджено 130 мостів; відселено 285 осіб; зруйновано 1850 м берегоукріплень, інформує Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків негоди було здійснено 107 виїздів, всього залучено 255 одиниць техніки та 1090 чоловік, з них від Управління ДСНС в області 125 одиниць техніки та 490 чоловік особового складу.

Працівниками пожежно-рятувальної служби відкачано воду з 60 житлових будівель та 5 об’єктів, відведено воду з 50 дворогосподарств (орієнтовно 9700 м.куб.), розчищено 5 ділянок автомобільних доріг від зсуву ґрунту протяжністю 75 м, прибрано 12 повалених дерев з проїжджих частин доріг, евакуйовано із зони підтоплення 285 осіб та врятовано 56 осіб, надано допомогу по буксируванню із зони затоплення водіям 6 транспортних засобів, в яких перебувало 11 осіб та 2 собаки. Завантажено в гелікоптер ДСНС України «Eurocopter Н225» 2150 кг продуктів харчування (мука, цукор, крупи, хліб) для мешканців Верховинського району, з котрими через негоду було відсутнє транспортне сполучення.