На Харківщині громадяни Індії організовували незаконне переправлення осіб через кордон

За результатами обшуків було виявлено та вилучено мобільні пристрої, ноутбуки, чорнові записи, в яких містяться дані, які можуть бути використані як докази в кримінальному судочинстві.

Так, за матеріалами оперативних співробітників Харківського прикордонного загону, Харківською місцевою прокуратурою було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального Кодексу України щодо організації двома громадянами Індії незаконного переправлення осіб через державний кордон України. В ході досудового розслідування, за дорученням прокурора, оперативні співробітники провели ряд слідчих дій та встановили обставини кримінального правопорушення.

Учора, 22 червня, оперативні співробітники спільно з представниками Харківської місцевої прокуратури та Національної поліції за силової підтримки бійців «ДОЗОРу», на підставі ухвал Комінтернівського районного суду м. Харкова, були проведені обшуки за адресами проживання фігурантів справи та їх офісного приміщення.

За результатами обшуків було виявлено та вилучено мобільні пристрої, ноутбуки, чорнові записи, в яких містяться дані, які можуть бути використані як докази в кримінальному судочинстві.

Заплановані подальші заходи направлені на притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.