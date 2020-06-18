МОН: На повернення коштів учасникам пробного ЗНО використають фонд боротьби з COVID-19

Кошти, сплачені за пробне ЗНО у закладах освіти, повертатимуть учасникам тестування з 1 липня – на це виділено гроші з фонду боротьби з COVID-19. Відповідний порядок повернення коштів Уряд ухвалив 17 червня 2020 року.

“Виплати коштів учасникам пробного ЗНО розпочнуться вже за два тижні – 1 липня – і будуть здійснюватись через відділення ПриватБанку. Учасники пробного ЗНО, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів. Якщо учасник не має картки, він отримає SMS-повідомлення про те, що картка з компенсованими грошима чекає у найближчому відділенні банку”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

МОН передасть банку інформацію від регіональних центрів оцінювання якості освіти щодо всіх учасників, які зареєструвалися з 3 по 24 січня 2020 року для проходження пробного ЗНО та сплатили кошти за участь у ньому. Передбачається, що повернення коштів розпочнеться 1 липня і триватиме до 1 грудня 2020 року.

На повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО буде витрачено 52 млн 450 тис. грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

Роботи, пов’язані з підготовкою тестів та процесу тестування, були виконані вчасно, що забезпечувало готовність провести пробне ЗНО у закладах освіти. Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону. У вартість пробного ЗНО входить оплата послуг за виконання значного обсягу робіт, зокрема:

• укладання тестів,

• переклад цих тестів мовами національних меншин,

• підготовка, друк та комплектування тестових зошитів, бланків відповідей та інформаційних бюлетенів,

• доставка матеріалів до пункту тестування,

• оплата праці працівникам, які залучені до організації та проведення,

• виконання заходів із визначення результатів пробного ЗНО.

Нагадаємо, цьогоріч у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, 17 червня – з усіх інших предметів.

Водночас МОН готове до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря України і епідеміологічної ситуації.