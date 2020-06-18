Сьогодні екс-президенту Порошенку обиратимуть запобіжний засіб у суді

Петра Порошенка звинувачують у тому, що він нібито домігся призначення першим заступником глави СЗР Сергія Семочко.

Прокуратура наполягає на арешті Петра Порошенка на період досудового розслідування з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.

Засідання Печерського райсуду почнеться орієнтовно о 15:15. Уже відомо, що запобіжний захід лідеру Європейської солідарності обиратиме скандально відомий суддя Сергій Вовк . Саме він у 2012 році виніс обвинувальний вирок Юрію Луценку, а в 2019-му прийняв рішення на користь Андрія Портнова, задовольнивши його позов на 7 млн грн до Міністерства юстиції та Державному казначейству ( за шкоду, нібито завдану репутації Портнова).

Адвокат п'ятого президента Ілля Новіков заявив, що Петро Порошенко обов'язково прибуде в суд 18 червня і для нього це «принципове питання», незважаючи на недавню смерть батька.