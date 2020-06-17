Ворог 9 разів відкривав вогонь, є поранений

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Українські воїни у відповідь вчасно використали чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новозванівки ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи артилерійські системи 122-го калібру. Свою артилерію окупанти розмістили на західній околиці Алмазного, неподалік будинків цивільних мешканців.

Біля Кримського російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню застосувавши мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти. Біля Новоолександрівки противник задіяв 82 мм міномети, а поруч з Оріховим – автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по оборонцях Авдіївки збройні формування РФ два рази вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українських захисників Мар’їнки ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Поблизу Пищевика загарбник застосував міномети 82-го калібру, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав бойове травмування.

Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли.

За даними розвідки, 16 червня українські воїни знищили одного російського окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування два рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів оборонні укріплення на підступах до Оріхового. По захисниках Луганського найманці задіяли гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях ворога українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

За поточну добу втрат серед наших захисників немає.