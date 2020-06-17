За добу прикордонники оформили 6 міжнародних пасажирських авіарейсів та 2,9 тисячі іноземців

15 червня на приліт прикордонники оформили 3 пасажирських авіарейси, якими в Україну прибуло майже 200 громадян. Літаки з Білорусі, ОАЕ та Нідерландів приймав «Бориспіль». А з України до Білорусі та Нідерландів трьома літаками з аеропорту «Бориспіль» учора вилетіло понад 230 громадян.

Також відновлено пропуск в Україну іноземців. Загалом минулої доби на в’їзд та на виїзд прикордонники оформили 23,7 тисячі громадян, у тому числі пропустили в Україну 2,9 тисячі іноземців. Наголошуємо, що в’їзд іноземцям в Україну дозволений з обов’язковою наявністю медичного страхування, яке передбачає лікування COVID-19, обсервацію. Для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19, передбачена обсервація або самоізоляція із застосунком «Дій вдома».

15-го Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесені до «червоної» та «зеленої» зон. Згідно з рішенням Уряду України, державами із значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тис. населення.

Обсервації не підлягають громадяни (піддані) держав із значним поширенням COVID-19, які не перебували на території цих держав протягом останніх 14 днів, працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, учасники зовнішнього незалежного оцінювання разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою.