Висновки медкомісії не є підставою звільнення зі служби прикордонника

Військовослужбовці, які визнані військово-лікарськими комісіями за станом здоров’я непридатними до військової служби, мають право продовжити військову службу або службу за контрактом.

Відповідний Закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби" набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зазначимо, Законом внесено зміни до абзацу першого частини п’ятої статті 20 та абзацу першого частини десятої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», якою Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, виключено з переліку військових формувань, у яких не можуть проходити військову службу військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями за станом здоров’я непридатними до військової служби.

Реалізація положень Закону дасть можливість військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, які проходять військову службу і визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я, продовжувати військову службу, а особам, звільненим з військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, бути прийнятими на військову службу за контрактом.