Ворог 16 разів обстріляв позиції українських військових, є поранений і травмований

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Мар’їнки ворог тричі, впродовж доби, обстрілював опорні пункти Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Два рази, у вечірній час, агресор відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Новомихайлівки. Поруч з населеним пунктом Гнутове противник застосував міномети калібру 82 мм. Неподалік Новотроїцького російські окупанти порушили режим припинення вогню з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а оборонців Чермалика обстріляли зі снайперської зброї. Проти захисників Павлополя агресор задіяв БпЛА для скидання гранатометного пострілу та міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Наші військовослужбовці рішуче застосовували чергові вогневі засоби. На свої нахабні дії загарбники отримали жорстку відповідь.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по оборонних укріпленнях українських воїнів неподалік Оріхового збройні формування РФ двічі вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захисників Хутора Вільного ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів. По наших позиціях поблизу Кримського агресор застосував озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також на підступах до Новоолександрівки і Луганського російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один захисник – бойове травмування.

Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність. За даними розвідки, 11 червня наші воїни знищили вісім російських окупантів та ще щонайменше вісьмох поранили.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів наші опорні пункти неподалік населеного пункту Луганське.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по наших захисниках біля Верхньоторецького агресор застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

За поточну добу втрат серед наших захисників немає.