За крадіжки з потягів четверо українців можуть загриміти на 12 років

Поліцейські Харківщини закінчили розслідування кримінального провадження за фактом серії крадіжок з товарних потягів.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб протягом 2019 року у складі організованого злочинного угрупування вчинила ряд крадіжок товарно-матеріальних цінностей з вагонів товарних потягів. Правопорушниками виявилися четверо мешканців Дніпропетровської та Запорізької областей віком від 32 до 43 років. Загальна сума збитків, завданих підприємствам, склала 600 тисяч гривень.

Ухвалою Київського районного суду відносно вказаних осіб був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Через деякий час правопорушники були звільнені з-під варти у зв'язку із внесенням застави у розмірі майже 154 тисячі гривень кожним з підозрюваних.

30 квітня зловмисникам було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 12 років тюремного ув'язнення із конфіскацією майна.