Харківські посадовці погоріли на оборудках з нерухомістю

Так на цьому тижні на протиправних діях із майном погоріли троє посадовців з Харкова та столиці.

Зокрема, незаконні оборудки з нерухомістю організувала державна реєстраторка однієї з селищних рад Дергачівського району Харківської області. До викриття вона разом зі спільником встигла перереєструвати на підставних осіб комунальну нерухомість в обласному центрі на майже 1 мільйон гривень. Найближчим часом за матеріалами СБУ на незаконно відчужене майно буде накладено арешт та розпочато процедуру його повернення громаді міста.

Відразу двох арбітражних керуючих викрили напередодні співробітники спецслужби у столиці.​

Один із них вимагав $100 тисяч від приватного забудовника за відмову від позову на відчуження майна та призупинення процесу ліквідації підприємства. За ці гроші він обіцяв не лише відкликати свій позов, але й «владнати» питання із суддею Господарського суду. Хабар зловмисник згодився отримувати частинами.

Інший арбітражний керуючий, причетний до вимагання грошей від керівника компанії з іноземними інвестиціями. За 175 тисяч гривень посадовець обіцяв бізнесмену передати компанії в оренду заставне майно, а також затвердити порядок його реалізації. Для проведення оборудки він залучив посередника.

Дії організаторів та їх спільників кваліфіковано як підкуп та зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, шахрайство, підроблення документів.