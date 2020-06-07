За останню добу підтверджено 485 нових випадків COVID-19

За останню добу в Україні 485 нових випадків COVID-19. 242 людини одужали, інформує Центр громадського здоров'я.

З початку епідемії в Україні COVID-19 підтвердили у 26 999 осіб, з них 12 054 пацієнтів одужали та 788 - померли. За минулу добу 242 людини одужали і 11 померли.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Львівській (68) та Чернівецькій областях (54), а також у Києві (43 випадків).

Не виявили жодного нового випадку в Херсонській області. По одному випадку зафіксовано в Полтавській і Сумській областях.

В уряді не виключили, що графік пом'якшення карантину може бути змінений, якщо в Україні буде зростати кількість підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні розпочався черговий етап пом'якшення карантину.