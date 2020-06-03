На Рівненщині затримано подружжя наркокур’єрів

За версією слідства, наркотрафік організувала подружня пара, яка займається ввезенням та продажом в Україні вживаних автомобілів з Європи. На замовлення представників місцевого криміналітету подружжя переправляло до нашої країни гуртові партії псевдоефедриновмісних пігулок «Cirrus», які використовуються для синтезу метамфетаміну. «Товар» зловмисники отримували у іноземних постачальників та, приховуючи в технологічних порожнинах авто, перевозили через державний кордон.

Затримали подружжя контрабандистів відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на митному посту «Ягодин» Волинської митниці під час чергової спроби ввезення прекурсорів. У паливному баку імпортованого ними автомобіля правоохоронці виявили понад 170 тисяч наркомістких пігулок загальною вагою 21 кілограм.

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, слідчі УСБУ в Рівненській області повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.