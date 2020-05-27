Слідчі СБУ повідомили про підозру співробітнику Головного управління Генштабу Збройних сил РФ

Cлідчі Служби безпеки України повідомили про підозру начальнику оперативного відділу розвідувального управління штабу Західного військового округу 74-го розвідувального центру Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України співробітники СБУ задокументували, що російський розвідник підбурював громадян України до вчинення державної зради на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці держави.

У 2017 році він, зокрема, схилив заступника керівника Протоколу Прем’єр-міністра України до державної зради. Український посадовець погодився збирати та передавати російським спецслужбам відомості у сфері оборони, економіки та зовнішніх відносин України, що циркулюють у системі Кабінету Міністрів.

Головне слідче управління СБ України продовжує досудове розслідування щодо представників Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід забезпечує Департамент контррозвідки СБ України.

Нагадаємо, що обвинувальний акт стосовно ексзаступника керівника Протоколу Прем’єр-міністра був скерований до суду. За результатами судового розгляду він був засуджений до реального терміну.