СБУ підозрює власного співробітника у причетності до наркобізнесу

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України блокували у Києві діяльність наркоугруповання, до якого причетний співробітник Служби.

Правоохоронці встановили, що ділки облаштували у столиці нарколабораторії у квартирах та гаражах, де виготовляли амфетамін у великій кількості. Клієнтів для збуту психотропів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі у кримінальних колах та через інтернет-месенджер. Для передачі психотропної речовини і наркотичних засобів наркоділки використовували так звані «закладки» на території Київської області. Переправлення психотропної речовини до інших регіонів здійснювали через приватні поштові сервіси.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці задокументували, що наркоділки виготовляли до 20 кілограмів амфетаміну щомісяця на 2 мільйони гривень за цінами чорного ринку. Під час обшуків у нарколабораторіях і помешканнях фігурантів вилучено прекурсори, реактиви, зброю, наркотичні засоби, психотропні речовини та «лабораторне» обладнання.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Київського гарнізону затримали 4-ох учасників наркоугруповання. Всім фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.