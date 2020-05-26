У Запоріжжі правоохоронці викрили шахрайський call-центр

Зловмисники телефонували громадянам, представлялись працівниками банківських установ та випитували реквізити банківської картки. Надалі списували кошти потерпілих на власні рахунки.

25 травня співробітники сектору кримінальної поліції спільно зі слідчими Вознесенівського відділення поліції Головного управління Національної поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели санкціонований обшук однієї з квартир по вулиці Сєдова в місті Запоріжжя, в ході якого викрили шахрайський сall-центр.

«Встановлено, що зловмисники з метою заволодіння грошовими коштами, телефонували потерпілим, представлялись працівниками банківських установ та випитували повну інформацію про реквізити банківської картки: номер, CVV-код, термін дії. При цьому дотримувалися конспірації шляхом укриття своїх номерів телефонів. Загалом, до складу злочинної організації входило близько двадцяти осіб з чітким розподілом ролей та обов’язків. За попередніми даними, працював сall-центр близько місяця та мав дохід понад ста тисяч гривень на тиждень», - розповів начальник Вознесенівського відділення поліції Сергій Морозов.

В ході обшуку працівники поліції вилучили 16 ноутбуків, 4 системні блоки, 6 мобільних телефонів, чорнові записи та 7 Sim-карток різних операторів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються всі організатори злочинної діяльності, коло потерпілих осіб та завдані матеріальні збитки. Триває досудове розслідування.