На Харківщині фермери експлуатували людей у якості рабсили

Незаконні дії зловмисники здійснювали на території власного фермерського господарства, яке займається розведенням великої рогатої худоби в селі Мала Рогань у Харківській області.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за матеріалами Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування правоохоронці викрили 56-річного чоловіка та 60-річну жінку, які займалися вербуванням і переміщенням осіб для подальшої експлуатації у вигляді примусової праці на власному фермерському господарстві. Вони організували пошук та підбір працівників – осіб з уразливим станом, примушували їх до праці та утримували за допомогою боргової кабали через систематичне накладення штрафів за невиконання окремих робіт праці, а також за допомогою психологічного чи фізичного впливу.