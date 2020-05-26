ООС: Українські військові відповіли на провокації ворога, є поранені

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції 14 разів. Зокрема, неподалік Пісків окупанти вели вогонь по українських оборонних укріпленнях зі 120 мм мінометів. Тричі впродовж минулої доби під обстріли з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї потрапили українські захисники неподалік Богданівки. Два рази ворог провокував наших воїнів у районі Павлополя використовуючи при цьому ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння бойової машини піхоти. Околиці Авдіївки противник двічі обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а оборонців Березового окупанти провокували гранатометами і великокаліберними кулеметами.

Українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

Поруч Мар’їнки у ранковий і вечірній час агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів. У вечірній час помітна вогнева активність російських найманців спостерігалася у районі Водяного. Тут противник застосував міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 2 обстріли із мінометів, які згідно із Мінськими домовленостями не повинні знаходитися на лінії бойового зіткнення.

По наших захисниках неподалік населених пунктів Оріхове та Луганське противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. За даними розвідки, 26 травня наші воїни поранили чотирьох окупантів.

Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.