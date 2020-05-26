З 1 червня в Україні планують відкрити басейни і спортзали

З 1 червня в Україні планують відновити роботу басейнів, спортзалів та автошкіл. Про це під час брифінгу, який транслював "112 Україна", заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, найближчими днями на сайті МОЗ буде розміщено рекомендації для відновлення роботи спортзалів і басейнів.

"Відкриття басейнів раніше ми не розглядали на 3-му етапі пом'якшення карантину, але нові дані, які сьогодні з'явилися щодо поширення коронавірусної хвороби, зокрема в воді, яку треба постійно дезінфікувати, дають змогу нам почати роботу спортивних залів і басейнів", - сказав Ляшко.

Крім того, заступник голови МОЗ додав, що в Україні з 1 червня планують дозволити відвідування навчальних занять у групах не більше 10 осіб (у тому числі автошколи). Також планується запуск залізничного транспорту і міжобласних перевезень.

Водночас дитячі табори, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, відкривати зарано. Голова МОЗ зазначив, що відкриття таборів заплановано на останньому етапі виходу з карантину.

Нагадаємо, у межах ослаблення карантину в Україні 25 травня відновили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі. Також з 27 травня планується відновлення роботи дитячих садків.

На сьогодні в Україні зафіксовано 21 584 випадки зараження коронавірусом. З них 644 летальних випадки, ще 7575 пацієнтів одужали. Останньої доби кількість інфікованих збільшилася на 339.