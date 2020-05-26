За добу 339 нових випадків захворювання на коронавірус

На 26 травня в Україні зафіксовано нових 339 випадків захворювань на коронавірус. Одужала за минулу добу 341 особа.

Зафіксовано 21 летальний випадок. Інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Загалом в Україні захворіло 21584 особи. З них вилікувалось 7575 , померло644.

Лідирують по захворюваності Чернівецька область, Київ, а також Рівненська, Львівська, Київська.