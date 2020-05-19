З 25 травня садочки виводитимуть з карантину

За дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля заступник Міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зустрівся біля Будинку Уряду з учасниками акції «Батькам – садочки!»

Учасниками акції були батьки, які вимагають відновити роботу дитячих садочків, оскільки не мають можливості поєднувати роботу та догляд за дітьми.

Віктор Ляшко повідомив, що Уряд запланує відкривати дитячі садки з 25 травня поточного року в рамках другого етапу пом’якшення карантинних заходів.

Відповідне рішення має розглядатися в середу, 20 травня, на черговому засіданні Кабінету Міністрів України, про що ще вчора повідомив Прем’єр-міністр.

«Якщо в області немає зростання захворюваності, не заповняються ліжкомісця хворими на коронавірусну хворобу і проводиться належне тестування, дозволяється запускати громадський транспорт, відкривати садочки. Тобто садочки потрапляють у другий етап», - зазначив головний санітарний лікар, пояснивши, що відновлення роботи громадського транспорту та садочків буде здійснюватися одночасно, щоб «батьки мали змогу працювати, і було кому доглядати за дітьми».

Віктор Ляшко також додав, що вся необхідна інформація про поступовий вихід з карантину опублікована на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я і стане предметом громадського обговорення. На уточнююче запитання учасників акції Віктор Ляшко відповів, що наразі Київ потрапляє під ті показники, які дозволять відкрити садочки і запустити громадський транспорт в рамках другого етапу пом’якшення умов карантину.