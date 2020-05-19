Прикордонники затримали ще одного фігуранта справи «поштового» наркоканалу

Як раніше повідомлялося, у березні цього року прикордонники оперативних підрозділів Одеського загону спільно з іншими правоохоронцями викрили канал контрабанди наркотиків.

Зокрема правоохоронці встановили та задокументували факт здійснення контрабанди амфетаміну до Австралії за допомогою поштового оператора.

Одного із злочинців цієї схеми тоді було затримано. В рамках кримінального провадження спільно з детективами СУ ГУНП в Одеській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, зловмиснику оголосили про підозру в організації контрабанди наркотиків за низкою статей Кримінального кодексу України.

А учора оперативні співробітники Одеського прикордонного загону із залученням силової підтримки бійців «Дозор» затримали ще одного фігуранта у цій справі у рамках кримінального провадження щодо контрабанди наркотиків до Австралії. Ним виявився наш співвітчизник, який намагався сховатись від слідства. Однак прикордонникам вдалося розшукати та затримати злочинця у м. Дніпро, де він переховувався.

Наразі стосовно затриманого правопорушника проводяться процесуальні дії.