На кордоні з Росією прикордонники затримали українку, яку розшукували правоохоронці

Учора прикордонники Харківського загону затримали громадянку України, яка перебувала у розшуку.

Так, в пункт пропуску «Гоптівка» на автомобілі марки «Hyundai» прибула громадянка України 1982 року народження. Вона прямувала з Росії в Україну.

Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що жінка перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена статтями 364 «Зловживання владою або службовим становищем», 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)», 255 «Створення злочинної організації», 366 «Службове підроблення» ККУ.

Для прийняття подальшого правового рішення громадянку передано співробітникам компетентних правоохоронних органів.