В Україні за добу виявлено нових 433 випадки захворювань на корона вірус

На 17 травня в Україні зафіксовано 433 випадки захворювань на корона вірус. Одужало 210. Померло 17, інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Якщо аналізувати за віковою групою, то за весь період епідемії дітей захворіло 7%, осіб від 18 до 29 років – 12%; 39-49 років – 36%; 50-69 років – 37%: 70+ - 9%. Серед них чоловіки – 42%,жінки – 58%.

Серед областей найбільше хворих зафіксовано на Буковині – 2694, Київ – 2280; Івано-Франківській – 1210; Рівненській.