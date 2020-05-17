В Україні запроваджують масове ІФА-тестування

Міністерство охорони здоров’я розробило механізм ІФА-тестування в Україні, який зараз проходить процедуру погодження, і в понеділок (18 травня) буде підписаний Міністром. Про це Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

«Якщо ми говоримо про ІФА-тестування, то це ті тести, які показують рівень антитіл в організмі людини. Тобто показує, хворіє людина на коронавірус, або вже перехворіла. Зараз вже розроблено механізм тестування, де визначено коло осіб і в який спосіб ми будемо їх тестувати. В понеділок мною буде підписаний наказ щодо запровадження ІФА-тестування», — підкреслив Максим Степанов.

За словами очільника МОЗу, в Україні будуть використовуватися як вітчизняні, так і закордонні ІФА тест-системи.