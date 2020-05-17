Контрабандист кинув у болотах майже 60 кг бурштину

Учора на Рівненщині прикордонники зі співробітниками СБУ припинили спробу незаконного переміщення в Білорусь майже 60 кілограмів «сонячного каміння».

Оперативні співробітники дізналися про можливу спробу контрабанди на ділянці відділу прикордонної служби «Дубровиця». Реалізуючи отриману інформацію правоохоронці виявили чоловіка з рюкзаками, який пробирався до кордону з чималими ношами. Порушник обрав важкопрохідний шлях – через болота. Помітивши прикордонників, чоловік не став чекати поки вони наблизяться. Порушник кинув у кущі 3 наплічники та, користуючись особливістю місцевості, втік углиб української території. У покинутих втікачем наплічниках правоохоронці виявили каміння бурштину, загальна вага якого – 58 кілограмів.

За цим фактом направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення передбаченого статтею 240-1 ККУ «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину». Покинуте каміння передали в місцевий підрозділ Нацполіції.