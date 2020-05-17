За добу кордон пересікають на в’їзд та виїзд з України близько 15-16 тисяч осіб

Співробітники Державної прикордонної служби продовжують здійснювати пропускні операції на державному кордоні. Наразі інтенсивність руху за добу становить близько 15-16 тисяч осіб на в’їзд та виїзд з України.

Як показує статистика, найінтенсивніший рух пасажирів та транспорту залишається на українсько-польській ділянці кордону.

Наразі на цьому напрямку функціонують чотири пункти пропуску «Ягодин», «Краківець», «Рава-Руська» та «Шегині» (роботу останнього відновлено сьогодні змінами до розпорядження Уряду). Станом на 18.00 у «Шегинях» оформлено близько 700 осіб.

Окремо звертаємо вашу увагу, що на даний час В ПУНКТІ ПРОПУСКУ «ШЕГИНІ» пропуск осіб здійснюється ТІЛЬКИ В ПІШОМУ ПОРЯДКУ, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено. У всіх решта трьох пунктах пропуску перетнути кордон можна ЛИШЕ НА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ.

Державна прикордонна служба просить громадян врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі та вибирати найбільш зручний маршрут, аби не витрачати зайвий час.

Зазначимо, що наразі ще продовжує фіксуватися прибуття до кордону громадян без транспортних засобів, після чого забезпечується їх перевезення автобусами, виділеними органами місцевої влади та ДСНС, зокрема у пункті пропуску «Ягодин».

Тож Державна прикордонна служба просить громадян врахувати, що з 18 травня в пішому порядку державний кордон з Польщею можна буде перетнути лише в пункті пропуску «Шегині», в інших пунктах пропуску виключно транспортними засобами, перевезення громадян автобусами здійснюватись не буде.