У помешканні жителя Вінниччини виявили зброю та боєприпаси

Прикордонники Могилів-Подільського загону спільно зі співробітниками Національної поліції у Вінницькій області, в ході реалізації оперативної інформації, провели обшук житлового помешкання в одному із населених пунктів Вінницького району.

За місцем проживання громадянина України правоохоронці виявили 2 мисливські гладкоствольні рушниці, малокаліберну нарізну гвинтівку, пневматичний пістолет, пістолет-арбалет, приціл оптичний, патрони мисливські у кількості 37 штук та 17 набоїв бойових до малокаліберної нарізної зброї.

За даним фактом слідчим відділом Вінницького районного відділення поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі зброю та боєприпаси вилучено представниками поліції для проведення слідчих дій, інформує Держприкордонслужба.